В сети отыскали рекламу интернета из прошлого века. ВИДЕО

Британское издание The Daily Mail напомнило о существовании рекламного ролика о технологиях, который был выпущен в 1967 году. По случаю 50-летия видео журналисты вспомнили, как люди из прошлого века видели способы применения высокотехнологичных устройств.

В рекламе показаны технологии, аналогичные современному онлайн-шопингу, электронной почте и дистанционной слежке с помощью камер. Женщинам предлагали выбирать наряды, просматривая модные коллекции на экране компьютера, а также следить за детьми. Мужчина, согласно создателям ролика, мог с помощью интернета получать уведомления о тратах своей супруги и одобрять их, пишет lenta.ru.

Авторы материала отметили, что рекламщики не смогли предсказать укрепление идей равноправия в современном обществе, но зато достаточно точно проиллюстрировали несколько главных трендов, ставших популярными с повсеместным распространением интернета.