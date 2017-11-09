Подробности спецоперации по задержанию наркоторговцев в Молдове

Прокуроры поделились подробностями вчерашней операции по задержанию наркоторговцев. Среди 25 задержанных оказалась и беременная женщина.

Всего было проведено 180 обысков по всей стране, изъято наркотических веществ на 15 миллионов леев.

Для повышения продаж использовали в том числе интернет, а некоторые члены группировки, в том числе студенты, зарабатывали на этом до 40 тысяч леев в месяц.

"Клиенты, используя приложение для общения, получали добро от продавца на покупку этого вещества, и переводили на его сяет от 250 до 2 тысяч леев. С помощью мобильной связи им пересылалась копия чека", сказал глава управления столичной полиции, Корнелиу Гроза.

Получив подтверждение оплаты, члены группировки прятали дозу в разбросанных по городу схронах - и сообщали их местоположение покупателю.

"В рамках обысков было обнаружено 97 тайников в одном только Кишиневе, в них было спрятано от полуграмма до 30 граммов наркотического вещества", добавил глава управления столичной полиции, Корнелиу Гроза.

Еще две группировки продавали экстази и марихуану из Европы в ночных клубах. Всего в рамках операции было конфисковано более 35 кг наркотических веществ, из них 4 кг - синтетического происхождения, 10 кг марихуаны, и более 650 таблеток экстази.

"Стоимость этого лота - 15 миллионов леев. В незаконном обороте, продаже и производстве наркотиков подозреваются 95 человек. По стране и в столице задержано 25 человек", сказал глава управления по борьбе с наркооборотом ГИП, Ион Цуркану.



В рамках обысков у подозреваемых были также обнаружены 4 пистолета, более 250 боевых и холостых патронов, и одна граната. Задержанным - от 19 до 47 лет, в их числе - три женщины. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.