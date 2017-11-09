В российском городе обрушились девять этажей жилого дома. ФОТО

В Ижевске часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этаж, рассказал представитель Центрального регионального центра МЧС.

В результате ЧП один человек погиб, двое пострадалию. Под обломками еще могут оставаться люди, пишет РИА Новости

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов, создан оперативный штаб. Жильцов эвакуируют в два пункта временного размещения. Следователи возбудили уголовное дело.



