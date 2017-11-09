Ученые: вино способно омолаживать организм

Учёные из Университета Эксетер в Великобритании открыли новый способ омоложения стареющих клеток. Многочасовой эксперимент по воздействию вещестами — аналогами ресвератрола показал, что неактивные клетки вновь начали делиться, а их теломеры увеличились в размерах.

Приятная новость состоит в том, что аналоги ресвератрола — вещества, обладающим противоопухолевым, противовоспалительным и понижающим уровень сахара в крови, самые обычные продукты повседневного спроса. Учёные доказали, что регулярное употребление красного вина, тёмного и горького шоколада, винограда и черники позволяет не только избавить организм от значительной части токсинов, но и защитить нейроны мозга от преждевременного старения, пишет life.ru

Учёные отметили, что такой метод борьбы со старением может быть использован не только людьми в возрасте, но и любым другим человеком, желающим как можно дольше оставаться в тонусе и обладать большим количеством энергии.

Читайте также: Исследование: полученные днем раны заживают быстрее