Американец обнаружил огромную корову в своём бассейне

Корову весом 300 килограммов неожиданно обнаружил в своём бассейне житель города Ньютон, что в штате Северная Каролина (США).

Американец услышал звук, как будто "что-то упало". Выйдя на задний двор, он с изумлением увидел торчащие рога под плёнкой, которая накрывала бассейн. Убрав её, хозяин дома обнаружил рыжую корову. Недолго думая, он вызвал спасателей. Животное освободили спустя два часа и вернули законному владельцу, пишет life.ru

Как отмечают сотрудники отдела по контролю за животными, за семь лет работы подобный инцидент происходит впервые. Из-за прохладной погоды спасатели были обеспокоены здоровьем коровы, так как у неё могла возникнуть гипотермия. Однако спасение животного прошло "довольно гладко", заверили специалисты.

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