Задержана преступная группировка, распространявшая наркотики через интернет

В Кишиневе арестованы пять членов преступного сообщества, продававшие наркотики через социальные сети с использованием популярных приложений бесплатной телефонной связи: Viber, WhatsApp, Messenger и др., - сообщил в четверг на пресс-конференции начальник столичной полиции Корнелиу Гроза.

ак передает агентство «ИНФОТАГ», он отметил, что банда была хорошо законспирирована, использовала специальный сленг при «оформлении» заказа, а синтетические наркотики поставляла из Украины, Китая и России.



«Наркоман отправлял в одну из поисковых сетей интернета заказ. К примеру, героин. По ключевому слову (названию наркотика) и региону некий неустановленный администратор (работающий за пределами Молдовы) фиксировал заявку. Скидывал заказчику ссылку на регистрацию в открытой для доступа всех желающих группе в социальной сети. Уже после этого на телефон, который указывали в группе, звонил наркоман. Оплата за покупку производилась через популярные системы денежных переводов. Наркотики закладывались в различных укромных местах в Кишиневе. Обнаружено 97 закладок различного зелья. Стоимость его превышает 3,5 млн. леев», - сказал чиновник.



По его словам, если за весь 2016 г. в столице были разгромлены 69 преступных сообществ, то за 10 месяцев 2017 г. уже 97.



«В минувшем году полиция зарегистрировала 200 фактов продажи наркотиков, а в этом году уже свыше 800. Опасность распространения феномена еще и в том, что его жертвой становятся молодые люди. Большая часть зелья продается в ночных клубах. Так, после последних арестов в поле зрения полиции попали пятеро студентов и два члена религиозной секты», - пояснил он.



По словам начальника управления Antidrog генерального инспектората полиции Иона Цуркан, за последние три дня, кроме упомянутой группы, были разгромлены еще три.





