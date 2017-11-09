Безработные получатели соцпомощи должны будут работать на пользу общества

Безработных получателей социальной помощи обяжут работать в пользу общества. Соответствующий законопроект одобрен в среду парламентской комиссией по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.

По словам государственного секретаря по вопросам социальной помощи Вероники Думбрэвяну, трудоспособные безработные граждане, зарегистрированные в территориальном агентстве занятости населения, по запросу примэрии местного населенного пункта будут выполнять работу в интересах общества, сообщает ИНФОТАГ.



«Количество рабочих часов рассчитывается пропорционально сумме социальной помощи, но не должно превышать 40 часов в неделю. К работам не будут привлекать людей, сумма социальной помощи которых не превышает 30% от минимального гарантированного дохода – 288 леев», - пояснила она.



Думбрэвяну отметила, что примар ответствен за составление плана работ, который впоследствии должен быть утвержден местным советом.

Несмотря на оказанную поддержку законодательной инициативе, ряд депутатов усомнились в том, что именно примары должны составлять план работ, поскольку такая деятельность не входит в их компетенцию. Однако государственный секретарь отметила, что законопроект обсуждался с примарами и они не выразили недовольства по поводу новых обязанностей.