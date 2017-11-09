Молдова и Аргентина намерены расшириь торговлю сельхозпродукцией

Молдова и Аргентина намерены увеличить взаимную торговлю сельхозпродукцией. Об этом шла речь на встрече госсекретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Юрия Ушурелу и посла Аргентины в Молдове Фелипе Алвареза де Толедо (Felipe Alvarez de Toledo).

Юрий Ушурелу выразил заинтересованность нашей страны в развитии делового сотрудничества между молдавскими и аргентинскими производителями свежих фруктов и овощей.



Он также обратил внимание на необходимость обмена информацией о производственном и экспортном потенциале сельскохозяйственного сектора обеих стран для ознакомления с ней потенциальных импортеров. Посол Аргентины поддержал эту идею, пишет noi.md



По данным Национального бюро статистики, в 2016 г. товарооборот между Молдовой и Аргентиной составил примерно $ 4,92 млн., что на $ 0,3 млн. больше, чем годом ранее. Из Аргентины в Молдову импортировалась животноводческая продукция, растительная, переработанная продукция и другое.