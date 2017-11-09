Разработан регламент работы приютов для бездомных

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало регламент работы ночных приютов для бездомных.

Проект закона вынесен на публичное обсуждение.

Согласно документу, люди без определенного места жительства смогут рассчитывать в приютах не только на ночлег.

В перечень услуг подобных учреждений входит первичная медицинская помощь, стрижка, условия для личной гигиены, психологические консультации и даже помощь в трудоустройстве.

В частности, сотрудники приютов должны будут способствовать регистрации бездомных на бирже труда, а также принять все меры для получения ими полиса обязательного медицинского страхования, пишет sputnik.md

"В случае смерти сотрудники приюта должны будут организовать похороны постояльца, по возможности учитывая пожелания, высказанные человеком ранее", — говорится в проекте документа.

Приюты для бездомных обязаны принимать всех желающих, однако некоторым людям могут отказать в элементарных услугах. Постояльцы не должны нарушать санитарный режим, дисциплину, употреблять алкоголь или запрещенные вещества, а также драться.

Сотрудники приютов пройдут специальный инструктаж о том, как предотвращать вспышки насилия среди бенефициаров подобных учреждений. С этой целью вводятся ограничения на некоторые предметы, проносимые в приют — бездомным нельзя будет иметь при себе стекло, режущие предметы, а также субстанции с резким запахом.

Как отмечают в профильном ведомстве, все расходы по содержанию ночлегов для лиц без определенного места жительства возьмут на себя местные органы власти. В зависимости от времени года в них могут содержаться от 70 до 100 человек.







