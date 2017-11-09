ДТП в Бельцах: Пьяный мужчина врезался в автомобиль

24-летний мужчина попал в больницу после того, как врезался на своем мопеде в автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 ноября в городе Бельцы.

По данным полиции, молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Он выехал на мопеде на встречную полосу и врезался в машину, водитель которой не нарушал ПДД.

В результате столкновения, водитель мопеда получил много травм и был отправлен в больницу.

Отметим, что у мопеда не было номерных знаков.

Нарушителю грозят 6 штрафных баллов и 1 500 леев штрафа. На его имя также открыто уголовное дело по факту вождения в состоянии опьянения, пишет point.md