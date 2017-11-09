Молдаванина арестовали в Италии за нарушение общественного порядка

34-летний гражданин Молдовы, который должен был лететь в Кишинев из Италии, был арестован в аэропорту Вероны.

Во время проверки паспортов, агенты Пограничной полиции не допустили мужчину к вылету.

Мужчина будет помещён в тюрьму на 3 месяца, такой приговор вынес Суд Милана в 2014 году, за нарушение общественного порядка.

Он был задержан и доставлен в тюрьму в Вероне, пишет point.md