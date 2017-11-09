Социалисты опротестовали назначение Сильвии Раду в Конституционном суде

Социалисты опротестовали назначение исполняющей обязанности столичного мэра в Конституционном суде. Они считают, что Сильвия Раду переняла полномочия градоначальника незаконно.



"Мы просим четкого толкования и ответа, который был бы понятен всем - вправе ли исполняющий обязанности мэра назначить другого исполняющего обязанности. Мы уверены, что это незаконно. Хочу подчеркнуть, что Гимпу сам отпилил сук, на котором сидел", - сказал муниципальный советник ПСРМ Ион Чебан.



Представители ПСРМ напомнили о законе, принятом два года назад по инициативе либералов. Именно тогда полномочия столичного мэра расширили. Но это, по словам социалистов, не относится к исполняющему обязанности.



Либералы тоже объявили о намерении обратится в Конституционный суд. А Сильвия Раду пообещала ответить на обвинения на следующей планерке в мэрии.



