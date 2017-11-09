Специалисты призывают фермеров давать антибиотики животным только по рекомендации ветеринара

Медикаменты, которые дают домашним животным, нужно применять лишь по необходимости. Об этом предупреждает Национальное Агентство продовольственной безопасности. Молдавские фермеры же используют антибиотики и в профилактических целях.

В результате бактерии становятся устойчивыми к медикаментам. Что опасно для здоровья людей, употребляющих продукты животного происхождения. Это отмечает и Всемирная организация здравоохранения.



Некоторые владельцы домашнего скота и птицы признают, что используют лекарства и для предупреждения у животных заболеваний. Приобретают медикаменты в аптеках.



Специалисты призывают владельцев животных давать антибиотики лишь после клинического обследования и только по рекомендации ветеринара.



"Нужна национальная Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности. Нужно принять меры, начиная с регистрации ветеринарных препаратов. Также необходимы более строгие и четкие требования для выдачи этих лекарств", - сообщил глава отдела АПБ Виктор Пыслару.



"Если животное лечили антибиотиками, это может потом отразиться на здоровье человека, который употребляет продукты животного происхождения", - сказала врач Надежда Плэчинтэ.



В ближайшее время Агентство продовольственной безопасности запустит кампанию по информированию граждан об опасностях, вызванных чрезмерным использованием антибиотиков для животных.



