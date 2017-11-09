Трагедия в Ижевске: в разрушенном подъезде жили 100 человек, двое погибли

Сто жильцов проживали в рухнувшем в Ижевске подъезде дома. Полностью разрушены 32 квартиры, подъезд сложился как карточный домик. Никто из детей в детской центре на первом этаже дома не пострадал. Всего в доме 26 на Удмуртской улице проживало 550 человек. Их эвакуировали в две соседние школы.

По предварительной информации, причиной обрушения торца дома на пересечении с улицей 10-летия Октября стал взрыв бытового газа. На месте обрушения погибли два человека.

Еще два пострадавших – это подростки — извлечены из-под завалов. Мальчик и девочка получили легкие травмы, сообщает телеканал "Россия 24". Обломки обрушившегося подъезда завалили находящиеся на первом этаже дома магазины.

Спасатели МЧС России считают, что под завалами еще могут оставаться люди. Предположительно, это шесть человек. Они живы, пишет vesti.ru

Панельная девятиэтажка была построена в 1990 году. В доме шесть подъездов и 199 квартир.