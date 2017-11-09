Сто жильцов проживали в рухнувшем в Ижевске подъезде дома. Полностью разрушены 32 квартиры, подъезд сложился как карточный домик. Никто из детей в детской центре на первом этаже дома не пострадал. Всего в доме 26 на Удмуртской улице проживало 550 человек. Их эвакуировали в две соседние школы.
По предварительной информации, причиной обрушения торца дома на пересечении с улицей 10-летия Октября стал взрыв бытового газа. На месте обрушения погибли два человека.
Еще два пострадавших – это подростки — извлечены из-под завалов. Мальчик и девочка получили легкие травмы, сообщает телеканал "Россия 24". Обломки обрушившегося подъезда завалили находящиеся на первом этаже дома магазины.
Спасатели МЧС России считают, что под завалами еще могут оставаться люди. Предположительно, это шесть человек. Они живы, пишет vesti.ru
На место обрушения выехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он возглавил созданный в связи с обрушением дома оперативный штаб.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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День вряд ли будет богат событиями. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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