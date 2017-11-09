Прихожанин напал на священника с ножом из-за того, что ему не понравилась проповедь. ВИДЕО

26-летний житель бразильского города Татуи напал с ножом на священника одной из местных церквей. Молодой человек спокойно подошел к пастору начал размахивать у того перед носом холодным оружием. Юноша заявил, что не имел ничего против священника, хулигану просто не понравилась проповедь, сообщает Mirror.

Месса, на которой произошел инцидент, транслировалась в "Фейсбук" в режиме реального времени. На попавших в Сеть кадрах видно, как бразилец подходит к пастору сзади и вытаскивает из штанов нож. Одному из прихожан удалось задержать нападавшего. Нарушитель смог нанести вступившемуся за священника мужчине неглубокое ножевое ранение. В настоящий момент 26-летний хулиган находится в полицейском участке, его допрашивают. Священник в результате атаки не пострадал, пишет vesti.ru Читайте также: В Германии полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах

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