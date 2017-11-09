Бюджетные перелеты в Израиль: между Кишиневом и Тель-Авивом запустят рейсы лоукост

Между Кишиневом и Тель-Авивом запустят рейсы лоукост. Об этом на встрече в Иерусалиме договорились премьеры Молдовы и Израиля. Главной темой переговоров было развитие торговых отношений и привлечение инвестиций.

"В рамках этого визита у нас намечены встречи с предпринимателями. Мы уже обсудили возможность инвестиций в молдавскую экономику. В частности - в сферу информационных технологий. Вы знаете, что в Израиле этот сектор бурно развивается. К нашим предложениям проявили интерес, так что мы ждем потенциальных инвесторов в Кишиневе".



Также премьер встретился с министром здравоохранения Израиля Яковом Лицманом. Тот подчеркнул готовность израильских врачей поделиться опытом в лечении онкологических заболеваний, гериатрии и реабилитации людей с особыми потребностями. Сегодня же молдавская делегация посетила Мемориальный комплекс истории Холокоста.





