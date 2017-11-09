Во Флоренции сошел с рельсов последний вагон скоростного поезда

Авария на скоростной железнодорожной дороге в Италии. У станции на севере Флоренции с рельсов сошел последний вагон высокоскоростного поезда. Это вагон экспресса Frecciargento ("Серебряная стрела"), следовавший из Рима в Бергамо. Последний вагон состава встал вертикально. Никто при этом не пострадал, поскольку инцидент произошел на небольшой скорости – 40 километров в час.

Всего в поезде было 200 пассажиров. Все они пересажены в другие составы и продолжили движение, согласно купленным билетам. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники железной дороги, сообщает ТАСС.

Высокоскоростная дорога из Флоренции ведет в Болонью, Милан и Турин. На железной дороге действует ограничение скорости в 300 километров в час. А на участке из Флоренции в Рим скорость ограничена 250 километрами в час. Общая протяженность выделенных высокоскоростных участков итальянских железных дорог составляет более 959 километров.

На итальянских скоростных линиях курсируют поезда ETR 500. Компания Trenitalia эксплуатирует их с коммерческим названием Frecciarossa ("Красная стрела").