Мужчину извращенца поймали в столичном троллейбусе

Мужчину, которого не раз замечали в троллейбусах за занятием мастурбацией, удалось вычислить.

Теперь ему грозит штраф от 10 до 50 условных единиц, или от 20 до 60 часов общественно полезных работ.

Ранее пассажиры троллейбусов, которые следуют по 10 и 24 маршруту, жаловались, что становились свидетелями непристойных сцен.

Оказалось, что жалобы поступали на одного и того же человека.





