Власти Саудовской Аравии призвали всех своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть эту страну, а остальным саудовцам не ездить в Ливан.
Отношения между обеими странами обострились после того, как в субботу поддерживаемый Саудовской Аравией премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку, так как, по его словам, опасается за свою жизнь.
Вскоре после этого Саудовская Аравия обвинила ливанское шиитское движение "Хезболла" в том, что его боевики запустили ракету по Саудовской Аравии с территории Йемена.
Многие ливанцы опасаются, что их страна может оказаться втянутой в региональный конфликт между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, пишет ВВС.
Многие политические партии Ливана призывают Саада Харири вернуться на свой пост. Они также подозревают, что именно саудовские власти вынудили его объявить о своей отставке.
Сам Харири не сделал никаких дополнительных заявлений, но его канцелярия сообщает, что он встречается с иностранными дипломатами в саудовской столице Эр-Рияде.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон, который в данный момент посещает страны Ближнего Востока, неожиданно заявил, что прибудет в Саудовскую Аравию.
По его словам, он обсудит ситуацию в Ливане и Йемене с крон-принцем Мухаммедом бин Салманом, добавив, что уже провел неформальную беседу с Саадом Харири.
Выступая по телевидению в Эр-Рияде, Харири сказал, что уходит в отставку из-за того, что его якобы хотят убить.
В своем видеообращении Саад Харири подверг резкой критике движение "Хезболла", а также поддерживающий его Иран.
Отец Харири Рафик также занимал пост премьер-министра и был убит взрывом бомбы в 2005 году. Многие винят в этом преступлении "Хезболлу".
В понедельник Саудовская Аравия обвинила "Хезболлу" в том, что та запустила ракету в направлении Эр-Рияда с территории Йемена.
На следующий день крон-принц Мухаммед бин Салман обвинил Иран в том, что тот развязал "прямую военную агрессию" против Саудовской Аравии, поставляя ракеты повстанцам-хуситам в Йемене.
Иран называет эти обвинения "ложными и опасными".
"Хезболла" обвиняет Саудовскую Аравию в том, что именно она вынудила Саада Харири объявить о своей отставке.
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