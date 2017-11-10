Умер сатирик Михаил Задорнов

Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила телеведущая Регина Дубовицкая.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", — приводит ее слова агентство городских новостей "Москва".

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей, напоминает РИА Новости.