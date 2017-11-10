Столичного жителя задержали за автомобильную кражу

31-летний мужчина, проживающий в столице, был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по горячим следам, после того как проник в автомобиль марки BMW и украл мобильный телефон Samsung.

Владельцем автомобиля оказался 25-летний парень, который обратился в полицию после обнаружения следов взлома и кражи.

Подозреваемый был доставлен в инспекторат полиции, где признал свою вину. Выяснилось, что он и ранее совершал подобные действия.

Было заведено уголовное дело по статье воровство. Виновному грозит штраф в размере до 13 000 леев, общественные работы 120-240 часов или лишение свободы до 2 лет.