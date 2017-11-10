Белый дом: встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС не будет

Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме, сообщили в Белом доме. Причиной называют несоответствие рабочих графиков.

Оба лидера приехали на саммит АТЭС во Вьетнам, в город Дананг, у каждого из них плотное расписание. До последнего времени в СМИ шла дискуссия о том, состоится ли встреча двух президентов, отмечает ВВС.

"Касательно встречи с Путиным. Эта встреча не была согласована, она не случится из-за несовпадения графика рабочих встреч", - сказала в пятницу журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что протокольные службы обсуждают возможность встречи двух лидеров. "Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация", - цитирует его Интерфакс.

"Так или иначе в кулуарах встреча состоится", - добавил Песков.

В начале своего продолжительного турне по Азии Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки. "Я думаю, планируется встреча с Путиным. Мы хотим от Путина помощи по Северной Корее", - пояснил он.

В ходе визита Трампа в Пекин госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.