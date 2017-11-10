В Израиле проходят Дни молдавской культуры

Премьер Павел Филип участвовал в четверг вечером в открытии Дней культуры РМ в Израиле. Масштабное культурное мероприятие проводится в контексте 25-летия установления молдо-израильских дипломатических отношений.

Премьер-министр выступил с речью, в которой отметил тесные связи между молдавским народом и еврейским сообществом, которые всегда жили в мире, дружбе и взаимопонимании, обогащая культуру и традиции друг друга.

Павел Филип напомнил о важном вкладе целого ряда известных деятелей, имеющих молдавские корни, в создание и развитие Государства Израиль. Среди них и родившийся в Унгень Шмуэль Коэн – автор музыки к гимну Израиля, передает Молдпрес.

«Мы гордимся этими личностями, выходцами из Молдовы. И в то же время сожалеем, что они покинули нашу страну, так как Молдове такие талантливые люди нужны», - сказал Павел Филип.

Как отметил глава кабинета министров, символично, что Дни культуры Молдовы открылись выступлением знаменитого Национального академического ансамбля народного танца РМ «Жок» - «настоящего посланника искусства и культуры нашего народа за рубежом».

Присутствовавшая на мероприятии вице-спикер Кнессета, уроженка Молдовы Тали Плосков приветствовала делегацию из РМ. «В Молдове особые люди и возможности для саморазвития и становления современной и процветающей страны», - сказала она.

Дни культуры Республики Молдова в Израиле проходят с 9 по 11 ноября.