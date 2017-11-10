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Суд арестовал спикера парламента Каталонии
// фото: echospb.ru
11:32, 10 Nov 2017
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Верховный суд Испании принял решение отправить в тюрьму спикера парламента Каталонии Карме Форкадель. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает El Mundo.

Суд оставил возможность выйти на свободу в случае уплаты залога в размере 150 тысяч евро, пишет korrespondent.net

Еще четырем членам президиума каталонского парламента дали неделю на то, чтобы внести залог в размере 25 тысяч евро на каждого. Так, суд не согласился с заявлением прокуратуры, что, оказавшись на свободе, подозреваемые попытаются покинуть страну, как это сделал экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон.

Как отмечается, испанская прокуратура считает бывших руководителей Каталонии виновными в организации мятежа.




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