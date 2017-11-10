ООН призвала наказывать за злоупотребления с офшорами

Инвестиционные фонды и агентства должны понижать кредитный рейтинг транснациональных корпораций, которые систематически нарушают налоговое законодательство. Об этом заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя документы Paradise Papers, передает Центр новостей ООН.

По мнению экспертов, эти нарушения приводят к росту социальной несправедливости и ущемлению прав человека по всему миру. Также из-за этого государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы, а это приводит к росту задолженности.

Эксперты напомнили, что для поставок своей продукции на рынки корпорации пользуются инфраструктурой, которая финансируется из общественного бюджета. Сотрудники нанимаются после обучения за счет государства. При этом компании скрывают свою прибыль, чтобы снизить налоговые обязательства.

Эксперты также заявили, что юридические компании, которые помогают уклоняться от уплаты налогов, также должны нести ответственность, сообщает korrespondent.net