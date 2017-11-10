Россиянин прикинулся мертвым, чтобы не платить по долгам

Житель российского Саратова прикинулся "мертвым", чтобы не платить штрафы и по долгам. По 111 исполнительным листам мужчина задолжал 815 тысяч рублей. Кроме того, из них 64 тысячи – это штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает TopNews.

Саратовца неоднократно вызывали на прием к судебному приставу, однако он все это игнорировал, пока не было вынесено решение о принудительном приводе неплательщика. Приставы выяснили, что он регулярно ездит по объездной дороге на Ауди 1996 года выпуска. Там он и был остановлен и доставлен в отдел. Машину приставы арестовали и изъяли.

Спустя 5 дней должник должен был вновь явиться на прием к приставу для предоставления документов, однако требование проигнорировал. Тогда на домашний телефон должника был совершен звонок. Ответившая приставу женщина, представившаяся супругой должника, пояснила, что муж умер и уже похоронен, а также пообещала предоставить в отдел свидетельство о смерти.

Но вскоре приставы заметили "покойника" уже на другой машине, они проследовали за ним и арестовали его имущество и автомобиль Киа Рио 2015 года выпуска, пишет korrespondent.net