Саудовская Аравия сократит поставки нефти

Саудовская Аравия со следующего месяца намерена сократить экспорт нефти во все регионы, в которые она осуществляет поставки. Поставки черного золота в декабре уменьшатся на 120 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики Саудовской Аравии.

В частности, поставки саудовской нефти в США сократятся на 10%.

Согласно данным министерства энергетики США, импорт нефти из Саудовской Аравии на неделе, завершившейся 3 ноября, составлял 816 тыс. б/с. В октябре средний показатель равнялся 506 тыс. б/с.

Государства ОПЕК+ продолжают придерживаться соглашения об ограничении добычи нефти, рассчитывая добиться восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Они уже добились некоторого успеха: избыток мировых запасов нефти сокращен примерно наполовину, а цены на нефть находятся на максимумах с 2015 года, пишет korrespondent.net

Следующее заседание нефтедобывающих стран пройдет 30 ноября в Вене, и эксперты не исключают, что срок действия соглашения об ограничении производства нефти, истекающий в марте 2018 года, может быть продлен.