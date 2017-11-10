Румыния хочет увеличить объемы импорта газа

Румыния планирует в 2017-2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 миллиардов кубических метров, что существенно превысит импортные показатели прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, в пятницу, 10 ноября, сообщает Укринформ.

"В настоящее время объемы природного газа в газохранилищах страны самые низкие за последние четыре-пять лет. С учетом растущих объемов потребления (в 2016-2017 годах объемы потребления выросли на 7-8%), в предстоящем году Румынии придется увеличить объемы импорта газа", – сообщил Стериан.

По его словам, общий объем импорта топлива может составить в 2017-2018 годах 2,2 миллиарда кубических метра, тогда как в 2016 году эти показатели были на уровне 1,7 миллиардов кубических метров, пишет korrespondent.net