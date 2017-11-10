В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено.

"В результате взрыва произошло полное обрушение двух магазинов и ателье на первом этаже дома. Спасены 210 человек", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более тысячи человек и 180 единиц техники, передает РИА Новости.