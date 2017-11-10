В Киеве во время бытового конфликта в хостеле был убит 31-летний мужчина; в совершении этого преступления подозревают гражданина другого государства. Как сообщили в столичной полиции, убийство произошло на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе.
"В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в хостеле. ... Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили труп 31-летнего мужчины с ножевым ранением груди", – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что между погибшим и иностранцем, проживающим в соседней комнате, возник бытовой конфликт, в разгар которого и был нанесен удар ножом в сердце. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. По предварительной информации, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает korrespondent.net
Работники полиции объявили злоумышленника в розыск и задержали его в Харьковской области, когда он пытался бежать в Россию.
Правоохранители установили, что 26-летний иностранец ранее имел проблемы с законом на территории своего государства за ограбление. Как он рассказал следствию, погибший публично унижал его, что и стало причиной конфликта.
Начато уголовное производство, иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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