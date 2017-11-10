В хостеле Киева иностранец зарезал мужчину

В Киеве во время бытового конфликта в хостеле был убит 31-летний мужчина; в совершении этого преступления подозревают гражданина другого государства. Как сообщили в столичной полиции, убийство произошло на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе.

"В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в хостеле. ... Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили труп 31-летнего мужчины с ножевым ранением груди", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что между погибшим и иностранцем, проживающим в соседней комнате, возник бытовой конфликт, в разгар которого и был нанесен удар ножом в сердце. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. По предварительной информации, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает korrespondent.net

Работники полиции объявили злоумышленника в розыск и задержали его в Харьковской области, когда он пытался бежать в Россию.

Правоохранители установили, что 26-летний иностранец ранее имел проблемы с законом на территории своего государства за ограбление. Как он рассказал следствию, погибший публично унижал его, что и стало причиной конфликта.

Начато уголовное производство, иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.