В Кишиневе открылся информационный центр для туристов

В здании кишиневской мэрии открыли Информационный центр для туристов. В нём гости столицы смогут бесплатно узнать о достопримечательностях республики, предложениях туроператоров, различных фестивалях, акциях и культурных мероприятиях. Кроме того, они могут совершить даже виртуальные туры в некоторые точки нашей страны.

Подобный центр был открыт полгода назад в Тирасполе.

"Скоро мы представим новый Закон о туризме, на основе которого сможем привлечь как иностранные, так и местные инвестиции в сектор", сообщил вице-министр экономики Виталий Юрку.

"Сегодня Молдова перешла к списку направлений, рекомендованных к реализации в 2018 году", отметил Посол США в Молдове Джеймс Петит.

Проект стоимостью в полтора миллиона евро был разработан и внедрен при финансовой поддержке ЕС, USAID и правительства Швеции. В прошлом году в нашу страну посетило более 3 миллионов иностранцев, что на 20 процентов больше, чем в 2015 году.