В Россельхознадзоре заявили, что местность проходит по границе Курганской и Челябинской областей и является землёй сельхозназначения.

"Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади около трёх тысяч квадратных метров", - заявил начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области.

Охотники неоднократно просили Шарипова помочь им с прокладыванием дороги, так как добраться до базы раньше было невозможно — приходилось пешком идти по болоту более полутора километров, передает tjournal.ru.

"Это бывшая акватория озера Коклан, не иначе как. Какие это земли сельхозназначения? Здесь деревня поблизости Акчакуль, мы проводили опрос: какая-то сельскохозяйственная деятельность здесь проводилась? Они говорят: «Ну как там можно, если заболоченные земли?»", - рассказал заместитель председателя Челябинского военно-охотничьего общества

Помимо штрафа, суд предписал Шарипову убрать дорогу и вернуть землю на место. Егерь заявил, что намерен оспаривать данные решения.