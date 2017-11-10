Лев напал на туристов, чтобы привлечь внимание самки. ВИДЕО

В национальном природном парке Крюгера в ЮАР лев напал на два автомобиля с туристами. Как сообщает официальный сайт парка, лев намеревался спариваться с самкой, но каждый раз она его отгоняла от себя. После очередной неудачи хищник кинулся на две стоявшие рядом машины с туристами. Нападение снял на видео инженер Марк Уильямс Уинн.

Отмечается, что лев несколько раз ударил по окнам машины, но никаких повреждений им не нанёс. После этого он отправился к внедорожнику с открытым кузовом, но, заметив приближение хищника, водитель завёл мотор и отъехал на безопасное расстояние, пишет life.ru

Национальный природный парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР. В парке содержатся примерно полторы тысячи львов, около тысячи леопардов, 2,5 тысячи буйволов, 5 тысяч носорогов и 12 тысяч слонов.