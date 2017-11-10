Соцопрос американской неправительственной организации IRI показывает, что количество молдаван, которые ХОТЯТ введения смешанной системы голосования в стране растет

Все больше граждан Молдовы считают, что летнее решение парламента перейти на смешанную избирательную систему было успешным и необходимым. Согласно опросу Международного республиканского института США, 51 процент респондентов высказались в поддержку решения о переходе на смешанную систему голосования, то есть на 8 процентных пунктов больше, чем в марте этого года. Из общего числа людей, принявших участие в опросе, 21 процент уверенно поддерживают новую избирательную систему, 30 процентов ее поддерживают, а 36 процентов высказываются против. Представленные данные также показывают, что 13 процентов респондентов или еще не решили поддерживают ли они смешанную систему голосования, или не захотели ответить на этот вопрос. Соцопрос прошел с 23 сентября по 17 октября 2017 года с участием 1514 респондентов. Погрешность составляет +/-2,5%.

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