Ученые зафиксировали огромную плазменную бурю на Солнце

В ходе наблюдений за солнечной активностью учёные зафиксировали огромную плазменную бурю на Солнце. По предположениям специалистов, скорость в эпицентре энергетического урагана может достигать 11 тысяч километров в час, сообщает пресс-служба агентств.

В ходе наблюдения за Солнцем с помощью космической обсерватории учёные установили также, что при появлении бури на поверхности звезды четко проявляются огромные магнитные, больше похожие на разломы хромосферы Солнца облака заряженных частиц, которые удерживаются магнитным полем.

Механизм появления и образования плазменных вихрей, равно как и образование магнитных нитей, до сих пор остаётся загадкой для учёных, несмотря на то что химический состав Солнца и последствия его активности давно и хорошо изучены, пишет life.ru

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