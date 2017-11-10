Разведывательная компания извинилась за слежку за актрисами

Израильская разведывательная компания Black Cube, которая позиционирует себя как группа бывших сотрудников израильской разведки Моссад, извинилась за сотрудничество с продюсером Харви Вайнштейном.

Он нанимал агентов для слежки за актрисами, чтобы предотвратить обвинения в домогательствах.

"Мы приносим извинения всем, кого могли задеть наши действия. Вернувшись в прошлое, мы не стали бы делать такую работу", - заявил член совета Black Cube Ашер Тишлер.

Тишлер заявил, что ему неизвестны все подробности расследования, которое Black Cube проводил для Вайнштейна. Он добавил, что все заработанные от расследования деньги направят организациям по защите прав женщин.

7 ноября издание The New York Times сообщило, что продюсер Харви Вайнштейн нанимал агентов для слежки за актрисами, чтобы предотвратить обвинения в домогательствах. Среди агентов были бывшие сотрудники израильской разведки Моссад, однако план не сработал, передает tjournal.ru.