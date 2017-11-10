Сотрудник столичного автосервиса угнал машину, чтобы покататься

Автомобиль жителя столицы угнали с парковки автосервиса. С заявлением о пропаже в полицию обратился владелец авто.

В результате расследования машину обнаружили брошенной во дворе дома на бульваре Дачия. Угонщика задержали на одной из улиц города. 20-летний сотрудник автосервиса признался в преступлении, заявив, что хотел покататься.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит до 27 тысяч леев штрафа или от года до трех лет тюрьмы.