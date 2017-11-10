Белорусские пограничники задержали граждан России, пытавшихся вывезти в багажнике украинку.
Как соообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии, гражданка Украины будет привлечена к отвественности, поскольку нарушила правила пребывания на территории страны.
"Через границу все трое не пропущены. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы", — рассказали представители погранведомства.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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