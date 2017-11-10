Украинка пыталась уехать из Белоруссии в багажнике авто

Белорусские пограничники задержали граждан России, пытавшихся вывезти в багажнике украинку.

Как соообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии, гражданка Украины будет привлечена к отвественности, поскольку нарушила правила пребывания на территории страны.

"Через границу все трое не пропущены. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы", — рассказали представители погранведомства.