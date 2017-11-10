Изощренная месть: немки избили любовника и бросили голым в лесу

В Германии суд Франкфурта-на-Одере приговорил к наказанию двух женщин, которые избили мужчину и бросили голым в лесу под Берлином. Об этом сообщает Spiegel.

Согласно следствию, бывшая жена потерпевшего и любовница вместе с тремя неизвестными в масках силой затащили 44-летнего мужчину в грузовик и вывезли в лес.

По дороге потерпевший был избит, с него была снята вся одежда.

В суде барышни заявили, что таким образом решили проучить своего бывшего партнера, поскольку он постоянно преследовал их.

Теперь, помимо условных сроков, женщинам придется заплатить 2000 евро в качестве штрафа, пишет ren.tv