В середине октября расположенному в Анталье отелю за долги отключили воду. Затем пришел черед электричества, что повлекло за собой прекращение работы сигнализации. В результате в отеле началось расхищение имущества.

Как сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР), в Mardan Palace зафиксированы кражи позолоченных элементов декора отеля и его фонтанов, балюстрад, частей ограды. В некоторых местах по периметру территории отеля ограды уже нет — семь секций по два метра выпилены; также похищены детали убранства.

Наблюдатели обращают внимание, что подсчитать украденное при таком объеме декора и масштабе территории сложно. Охранники стараются сохранить в целости хотя бы основные здания и их «содержимое», и на территорию у них уже просто не хватает сил.

Mardan Palace был открыт в 2009 году. Его площадь составляет 180 тыс. м². Отель построен с использованием золота и хрусталя. При создании убранства гостиницы использовано 500 тыс. кристаллов, а общая площадь позолоченных поверхностей составила 10 тыс. м². Здание отеля внешне сделали похожим на исторические постройки Стамбула. Здание в горизонтальном разрезе (вид сверху) повторяет очертания пролива Босфор, передает nat-geo.ru.