О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Жители частично разрушенного в Ижевске дома рассказали о произошедшем
// фото: Андрей Бояринов/ТАСС
14:11, 10 Nov 2017
просмотров 79 | комментариев 0

Сотни спасателей разбирают завалы на месте обрушившейся части девятиэтажного дома в Ижевске. Жильцы, эвакуированные из жилого дома, и очевидцы рассказали о произошедшем и поделились своими переживаниями.

Жильцов дома разместили в близлежащих школах, некоторых принял офис одной из коммерческих фирм по соседству с домом, там с ними работают психологи. Один из жильцов, Геннадий Васильевич, рассказал ТАСС, что в квартире, которая пострадала в результате обрушения, у него осталась супруга.

"Я в гараже был, а она в доме была, <...> зовут Любовь Васильевна, 69 лет. Мы с ней в 12 часов дня сходили в магазин, купили продукты, и я ушел в гараж. Наша квартира на пятом этаже была, <...> трехкомнатная. Хорошо, хоть внук был во второй смене, а то бы тоже попал бы, да и я мог бы попасть <...>", - сказал пенсионер.

Вячеслав Стерхов живет в соседнем подъезде и застал момент взрыва и обрушения.

"Я живу в соседнем подъезде, был дома и услышал взрыв, вышел на балкон посмотреть, а там все рушится прямо на моих глазах. Побежал, кое-как оделся, вышел на улицу посмотреть, что там творится. А там беда, - сказал Стерхов. - Жена была на работе".

По его словам, у нее поднялось давление, и сейчас ей помогают медики. "У нас есть дом в деревне, но как туда доехать без денег и без документов? Поэтому, наверное, пока пойдем в школу (куда эвакуировали пострадавших - прим. )", - поделился житель дома.

По словам очевидцев, сразу после взрыва на улице ощущался запах газа. Как рассказала 35-летняя Ксения, которая в момент взрыва проезжала мимо этого дома на автобусе, взрыв был очень мощным. "Взрыв был очень громкий, как в боевике, а потом <...> улица была покрыта пылью от обрушения", - добавила она.

"Просто жуткая тишина"

"Когда спасатели объявили "минуту тишину" для поиска выживших под обломками, остановился весь транспорт на магистралях, причем не просто остановился, а все выключили двигатели. Все люди, которые собрались вблизи места обрушения, замолчали, была реальная, просто жуткая тишина, - едва не плача рассказывает молодая жительница Ижевска, которая в тот момент происшествия находилась рядом с домом. - По-настоящему страшно осознавать, что эта тишина нужна для того, чтобы услышать признаки жизни тех, кто возможно остался в живых под завалами. И это происходит в твоем родном городе: жутко и страшно".

Среди тех, кто каждую минуту ожидает известий, Ольга Кожевникова, муж и восьмилетняя внучка которой уже несколько часов не выходят на связь. Женщина со слезами на глазах рассказывает о произошедшем.

"Я жила в этом подъезде на 9 этаже в трехкомнатной квартире, меня не было дома в момент ЧП. Но у меня был супруг дома и внучка, которой 8 лет. Они там находились, если бы их там не было, они давно бы дали о себе знать. Я до сих пор не знаю, что с моими родными", - говорит женщина.

Спасение домашних питомцев

А вот другой жительнице шестого подъезда повезло больше. Ее жилье оказалось нетронутым и ее самой в момент ЧП не было дома. Но при первой возможности она поднялась в квартиру, чтобы спасти домашнего любимца.

"Я живу в шестом подъезде, когда случилось ЧП, меня не было дома. Там была только моя собачка породы цвергшнауцер. Уже после случившегося я заходила в дом, забрала питомца. Ему всего 9 месяцев, он, наверное, очень испугался, обувь изгрыз и спрятался в шкафу. Сейчас мы идем к знакомым, временно остановимся у них", - рассказала местная жительница, прижимая трясущегося щенка к себе.

Еще одна жительница дома Ольга рассказывает: "У меня собака и кошка. Кошка куда-то спряталась после взрыва, мы не могли ее найти, она вышла из своего убежища только на еду".

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Активный, творческий день. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...