Жители частично разрушенного в Ижевске дома рассказали о произошедшем

Сотни спасателей разбирают завалы на месте обрушившейся части девятиэтажного дома в Ижевске. Жильцы, эвакуированные из жилого дома, и очевидцы рассказали о произошедшем и поделились своими переживаниями.

Жильцов дома разместили в близлежащих школах, некоторых принял офис одной из коммерческих фирм по соседству с домом, там с ними работают психологи. Один из жильцов, Геннадий Васильевич, рассказал ТАСС, что в квартире, которая пострадала в результате обрушения, у него осталась супруга.

"Я в гараже был, а она в доме была, <...> зовут Любовь Васильевна, 69 лет. Мы с ней в 12 часов дня сходили в магазин, купили продукты, и я ушел в гараж. Наша квартира на пятом этаже была, <...> трехкомнатная. Хорошо, хоть внук был во второй смене, а то бы тоже попал бы, да и я мог бы попасть <...>", - сказал пенсионер.

Вячеслав Стерхов живет в соседнем подъезде и застал момент взрыва и обрушения.

"Я живу в соседнем подъезде, был дома и услышал взрыв, вышел на балкон посмотреть, а там все рушится прямо на моих глазах. Побежал, кое-как оделся, вышел на улицу посмотреть, что там творится. А там беда, - сказал Стерхов. - Жена была на работе".

По его словам, у нее поднялось давление, и сейчас ей помогают медики. "У нас есть дом в деревне, но как туда доехать без денег и без документов? Поэтому, наверное, пока пойдем в школу (куда эвакуировали пострадавших - прим. )", - поделился житель дома.

По словам очевидцев, сразу после взрыва на улице ощущался запах газа. Как рассказала 35-летняя Ксения, которая в момент взрыва проезжала мимо этого дома на автобусе, взрыв был очень мощным. "Взрыв был очень громкий, как в боевике, а потом <...> улица была покрыта пылью от обрушения", - добавила она.

"Просто жуткая тишина"

"Когда спасатели объявили "минуту тишину" для поиска выживших под обломками, остановился весь транспорт на магистралях, причем не просто остановился, а все выключили двигатели. Все люди, которые собрались вблизи места обрушения, замолчали, была реальная, просто жуткая тишина, - едва не плача рассказывает молодая жительница Ижевска, которая в тот момент происшествия находилась рядом с домом. - По-настоящему страшно осознавать, что эта тишина нужна для того, чтобы услышать признаки жизни тех, кто возможно остался в живых под завалами. И это происходит в твоем родном городе: жутко и страшно".

Среди тех, кто каждую минуту ожидает известий, Ольга Кожевникова, муж и восьмилетняя внучка которой уже несколько часов не выходят на связь. Женщина со слезами на глазах рассказывает о произошедшем.

"Я жила в этом подъезде на 9 этаже в трехкомнатной квартире, меня не было дома в момент ЧП. Но у меня был супруг дома и внучка, которой 8 лет. Они там находились, если бы их там не было, они давно бы дали о себе знать. Я до сих пор не знаю, что с моими родными", - говорит женщина.

Спасение домашних питомцев

А вот другой жительнице шестого подъезда повезло больше. Ее жилье оказалось нетронутым и ее самой в момент ЧП не было дома. Но при первой возможности она поднялась в квартиру, чтобы спасти домашнего любимца.

"Я живу в шестом подъезде, когда случилось ЧП, меня не было дома. Там была только моя собачка породы цвергшнауцер. Уже после случившегося я заходила в дом, забрала питомца. Ему всего 9 месяцев, он, наверное, очень испугался, обувь изгрыз и спрятался в шкафу. Сейчас мы идем к знакомым, временно остановимся у них", - рассказала местная жительница, прижимая трясущегося щенка к себе.

Еще одна жительница дома Ольга рассказывает: "У меня собака и кошка. Кошка куда-то спряталась после взрыва, мы не могли ее найти, она вышла из своего убежища только на еду".