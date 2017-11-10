Прогноз синоптиков на ближайшие дни

Максимальная температура воздуха в Молдове в ближайшие дни составит 13-17 градусов тепла днем и 5-8 градусов выше нуля ночью. Кроме того, ожидается переменная облачность, местами слабые дожди.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, со вторника, 14 ноября, Молдову ждет похолодание. Столбики термометров будут опускаться на 1-2 градуса в день.

К четвергу, 16 ноября, днем температура воздуха составит 1-4 градуса тепла на севере и 2-6 градуса выше нуля в центральном и южном районах, передает Молдпрес.