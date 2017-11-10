В Украине "заминировали" аэропорты в девяти городах

Правоохранители проверяют информацию неизвестного, который сообщил о минировании аэропортов в девяти городах Украины. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Интерфакс-Украина.

"По большинству аэропортов информация о якобы минировании проверена и не подтверждена. Часть аэропортов еще проверяется", - сказал он.

При этом Тракало не конкретизировал, какие именно аэропорты еще проверяются.

В пятницу в полицию поступило сообщение о минировании аэропортов в Одессе, Запорожье, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ровно, Харькове, Днепре и Херсоне, пишет korrespondent.net