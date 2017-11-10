Гремучая змея заперла риелтора в доме. ВИДЕО

Риелтор из американского города Скотсдейл, штат Аризона, несколько часов не мог выйти из дома, обнаружив на крыльце гремучую змею, готовую атаковать. Мужчина пытался прогнать опасную хищницу различными способами, но та не уползала, сообщает UPI.

Неназванный американец снял видео о своей осаде. По словам риелтора, сначала он пытался словами заставить змею убраться с его крыльца. Это не сработало. Тогда житель Аризоны перешел к более решительным действиям.

Он попытался набросить на незваную гостью ковер, однако промазал. Затем мужчина попробовал сдвинуть змею с места палкой от швабры. Хищница и тут не подчинилась. Тогда американец сдался и вызвал зоозащитников. Те приехали и увезли рептилию. Житель Аризоны был освобожден, пишет vesti.ru.