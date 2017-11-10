Американские полицейские дарят водителям индейку вместо штрафа

Полицейские из американского штата Монтана начали готовиться к грядущему Дню благодарения необычным способом. Они раздают индейки вместо штрафов водителям, остановленным за нарушение ПДД. Многие автомобилисты благодарят стражей порядка за спасение их праздничного вечера, сообщает Yahoo!.

Автовладелец Ларри Ридд был остановлен за то, что забыл включить поворотник. Вместо штрафа полицейские выписали ему письменное предупреждение и подарили замороженную индейку.

Ридд сказал, что после смерти жены купить индейку к празднику для него стало проблемой, поэтому американец, возможно, впервые, сказал полицейским: "Спасибо!".

Идея дарить индейку провинившимся водителям пришла в голову бизнесмену из Монтаны Стиву Гаунтайнсу. Он купил 20 замороженных птиц и договорился с полицейскими о проведении благотворительной акции, пишет vesti.ru

Индейка вручалась лишь тем водителям, в машинах которых стражи порядка не находили ничего запрещенного.