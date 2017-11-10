Шакира отменила концерты из-за проблем с голосовыми связками

Колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за повреждения голосовых связок – об этом сама исполнительница рассказала в своем Instagram.

Сначала певица отменила концерт в немецком Кельне, запланированный на 8 ноября. Шакира рассказала, что лечилась в надежде прийти в норму к парижскому концерту, однако выздороветь ей не удалось, и доктора посоветовали поберечь голос.

Певица отменила концерт не только в Париже, но и в Атверпене и Амстердаме, пишет vesti.ru