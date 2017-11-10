Ветеринарам пришлось спасать жизнь макаке, выпившей кофе

Многие из нас полагаются на волшебную чашку кофе по утрам, чтобы взбодриться. Но одна макака в Таиланде, выпив чудодейственный напиток, впала в беспамятство на 10 часов.

Как выяснилось, макака украла стаканчик кофе у туриста в Бангкоке и благополучно его выпила. Ей даже не успели помешать. У животного случилась передозировка кофеином, поэтому ее спасали ветврачи, передает The Daily Mail.

Макаку доставили в ближайшую ветклинику, ввели лекарство и подождали, пока она не придет в себя. После того как жертва «кофейной кражи» проснулась, ее выпустили на волю, но приставили смотрителя к группе ее товарок, чтобы хотя бы попытаться исключить новые случаи передозировок кофеином.

Туристам же рекомендовали держать кофе крепче, а макак угощать только фруктами и овощами, передает Моя планета.