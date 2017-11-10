Река Дуэро на Пиренейском полуострове страдает от засухи

Из-за сильнейшей засухи долина реки Дуэро в Испании представляет собой картину, не характерную для ноября.

На некоторых участках Дуэро высохла на 60%. Местные жители говорят, что такого не припомнят и готовятся к потерям урожая.

Такая же ситуация и в Португалии, где также протекает Дуэро. Такой засухи здесь не было почти 90 лет, чтобы восстановить уровень воды в реке, нужны беспрецедентно сильные проливные дожди, пишет УНИАН.