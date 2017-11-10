Столичный жилой комплекс подключили к отоплению после закрытия котельной

Жилой комплекс на улице Валя Трандафирилор подключили к централизованному отоплению. Жильцы добивались решения вопроса еще летом, когда котельную, которая снабжала дома в том числе и горячей водой, закрыли за долги. Люди обратились за помощью к премьеру Павлу Филипу.

Теперь чуть больше тысячи леев жильцы будут платить почти 45 леев за кубометр горячей воды. Люди говорят, что услуги котельной застройщика были дороже.



Строительство новой сети к жилому комплексу обошлось в четыре миллиона леев. Расходы взяло на себя предприятие "Termoelectrica".



"Строительство трубопровода затянулось, пока делали проект, закупали и устанавливали трубы. Кроме того, увеличилась нагрузка, около 10 гигакалорий в час, что достаточно ощутимо", - сказал директор Termoelectrica Вячеслав Ени.



На строительную компанию люди намерены подать в суд, так как в стоимость квартир были включены и услуги котельной, которую застройщики отдали в качестве залога.