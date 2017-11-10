Залез в колодец и застрял: в Украине полицейским пришлось вызволять незадачливого вора

В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который во время кражи кабеля телекоммуникационных сетей Укртелекома застрял в колодце. Об этом сообщает патрульная полиция Запорожья.

Очевидцы сообщили, что на улице Кирпичной мужчина стоит в колодце и вытягивает кабель. Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили мужчину, который стоял по пояс в колодце, но 33-летний гражданин не смог выполнить требование патрульных вылезти из колодца.



"Пояснил, что снял люк, и залез в колодец, чтобы срезать кабель с целью собственной наживы. Срезав почти весь кабель, и выбросив его на поверхность, мужчина понял, что застрял и не может самостоятельно выбраться из колодца – ноги запутались в обрезанном кабеле", – сообщили в полиции.

Полицейские помогли мужчине освободиться и доставили в Шевченковский районный участок полиции, пишет УНИАН.



